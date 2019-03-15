Yeni Zelanda'da 2 Camiye Saldırı: Çok Sayıda Ölü

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi.

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilirken 4 saldırgan da yakalandı. Bir görgü tanığının ifadelerine göre, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki bir camiye yapılan silahlı saldırıda çok sayıda insanın öldürüldüğü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı. Yeni Zelanda polisi, silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapmazken, Christchurch şehir merkezindeki insanların evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini ve tüm okulların kapatıldığını duyurdu. Tanık Len Peneha, siyah giyimli bir adamın Mescid-i Noor Camii'ne girdiğini, çok sayıda insanı öldürdükten sonra acil servis gelmeden önce silahlı adamın kaçtığını söyledi. Ardından da camiden kaçan insanların olduğunu aktardı.



(İHA)

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