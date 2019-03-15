Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da 2 Camiye Saldırı: Çok Sayıda Ölü

Yeni Zelanda'da 2 Camiye Saldırı: Çok Sayıda Ölü

59 dakika önce

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi.

Yeni Zelanda'da 2 Camiye Saldırı: Çok Sayıda Ölü, System.String[]
Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilirken 4 saldırgan da yakalandı. Bir görgü tanığının ifadelerine göre, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki bir camiye yapılan silahlı saldırıda çok sayıda insanın öldürüldüğü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı. Yeni Zelanda polisi, silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapmazken, Christchurch şehir merkezindeki insanların evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini ve tüm okulların kapatıldığını duyurdu. Tanık Len Peneha, siyah giyimli bir adamın Mescid-i Noor Camii'ne girdiğini, çok sayıda insanı öldürdükten sonra acil servis gelmeden önce silahlı adamın kaçtığını söyledi. Ardından da camiden kaçan insanların olduğunu aktardı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:56 Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Saldırıyla İlgili Facebook'tan İlk Açıklama: Hesap Kapatıldı, Görüntüler Kaldırıldı Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Saldırıyla İlgili Erdoğan'dan İlk Açıklama: İslam Karşıtlığının Yeni Bir Örneği

Yeni Zelanda'daki Silahlı Saldırgan, Türkiye'ye Yönelik Tehditlerin de Yer Aldığı Manifesto Yayınlamış Yeni Zelanda'da İki Camiye Gerçekleştirilen Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 09:55:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da 2 Camiye Saldırı: Çok Sayıda Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]