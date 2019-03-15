Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı, çok sayıda ölü var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı, çok sayıda ölü var

37 dakika önce

Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi.

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı, çok sayıda ölü var, System.String[]
Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:35 

Yeni Zelanda, Ekonomi
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