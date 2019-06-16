Yeni Zelanda'da 2 küçük uçak havada çarpıştı
30 dakika önce
Yeni Zelanda'da 1'i eğitim uçağı olmak üzere 2 küçük uçak mahalli havaalanına inişe geçtiği sırada çarpıştı.
Yeni Zelanda
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:13 Kaynak: İHA
'da 1'i eğitim uçağı olmak üzere 2 küçük uçak mahalli havaalanına inişe geçtiği sırada çarpıştı. Uçaklardaki pilotlar hayatını kaybetti.
Yeni Zelanda'da havada çarpışan 1'i eğitim uçağı olmak üzere 2 küçük uçaktan birinde bulunan 4 paraşütçü uçakların çarpışmasından kısa bir süre önce atlayarak kurtuldu. İnişe geçmeye çalışan bir helikopter de kazaya karışmaktan kaçarak kurtuldu. Polis
, uçakların çarpıştıktan hemen sonra Masterton yakınlarındaki Hood Aerodrome'un güney kesiminde yere çakıldığını söyledi. Uçaklardan 1'inin Skydive Wellington
'a diğerinin ise Wairarapa Aero Club'e ait olduğu kaydedildi. - MELBOURNE
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