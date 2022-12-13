Tarihi karar! Ülkede 2009 ve sonrası doğanlara sigara satışına ömür boyu yasak getirildi - Son Dakika
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Tarihi karar! Ülkede 2009 ve sonrası doğanlara sigara satışına ömür boyu yasak getirildi

14.12.2022 00:17

Sigara konusunda tarihi bir karar alan Yeni Zelanda'da 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğanlara sigara satışı ömür boyu yasaklandı. Sigara satmaya yetkili dükkanların sayısının yüzde 10 azaltılmasının da kabul edildiği yasa 2023'te yürürlüğe girecek.

Yeni Zelanda, 14 yaş ve altındakilerin yasal olarak hiçbir zaman sigara alamayacağı ve sigara içme yaşını sürekli yükseltecek yasa tasarısını kabul etti. The Guardian gazetesinin haberine göre, Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Yardımcısı Ayesha Verrall, Meclis'te bugün kabul edilen yasayla binlerce insanın daha uzun ve sağlıklı bir yaşam süreceğini, sağlık sisteminin de sigara içmekten kaynaklı kanser, kalp krizi ve felç gibi hastalıkları tedavi etmek zorunda kalmayacağından yaklaşık 5 milyar dolar tasarruf edeceğini belirtti.

1 0CAK 2009 SONRASINDA DOĞAN KİŞİLERE SİGARA SATILAMAYACAK

Yeni Zelanda'nın, 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğan kişilere sigara satılmayacağına dair yasayı kabul ederek her yıl sigara içme yaşını yükselten ilk ülke olduğu ifade ediliyor. Sigaraya erişimin zorlaştırılmasına dair yasal nikotin miktarının azaltılması ve yalnızca özel dükkanlarda sigara satılması gibi başka tedbirlerin de alınacağı aktarıldı.

YASA 2023'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Sigara satmaya yetkili dükkanların sayısının yüzde 10 azaltılmasının da kabul edildiği yasa, 2023'te yürürlüğe girecek. Yeni Zelanda'da geçen yıl sigara içme oranı yüzde 9,4 iken Kasım 2022'de yayınlanan verilerde bu oranın yüzde 8'e düştüğü kaydedildi. Elektronik sigara kullananların oranının ise geçen yıl yüzde 6,2 olduğu, bu yıl yüzde 8,3'e yükseldiği tespit edildi. Ancak kabul edilen bu yasa, elektronik sigarayı kapsamıyor.

DUMANSIZ 2025 EYLEM PLANI

Verrall, Aralık 2021'de parlamentoda yaptığı konuşmada, 2025'e kadar ülkede "dumansız hava" hedefine ulaşılmasına dair Dumansız 2025 Eylem Planı'nı açıklamıştı. Yeni yılda 14 yaşında olacakların ve daha küçüklerin, bundan böyle sigara alamayacağını belirten Verrall, tütün mamulleri satan marketlerin sayısının büyük oranda azaltılacağını belirterek değişikliklerin hemen hayata geçmeyeceğini, satıcılara yeni bir iş modeli oluşturmaları için zaman tanınacağını söylemişti.

DÜŞÜK MİKTARDA NİKOTİN İÇEREN SİGARALAR

Verrall, yürürlüğe girecek yasa ile sadece düşük miktarda nikotin içeren sigaraların satılacağını kaydetmişti.

Verrall, sigara içenlere de destek önlemlerinin yer alacağı yasa sayesinde hem gençlerin sigaraya başlamasının önleneceğini hem de bırakmak isteyenlere yardım edileceğini ifade etmişti.

TÜTÜN ŞİRKETLERİNDEN YASAYA TEPKİ

Öte yandan, dünya genelinde faaliyet gösteren tütün şirketleri, Yeni Zelanda'da çıkacak yasaya tepki göstermişti. Verrall, Temmuz 2022'de yasa tasarısını ilk kez sunduğunda, gençlerin hiçbir zaman sigara içmeye başlamadığından emin olmak istediklerini, yasa yürürlüğe girdiğinde 14 yaşındakilerin hiçbir zaman yasal olarak sigara satın alamayacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA
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The Guardian, Yeni Zelanda, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi karar! Ülkede 2009 ve sonrası doğanlara sigara satışına ömür boyu yasak getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi karar! Ülkede 2009 ve sonrası doğanlara sigara satışına ömür boyu yasak getirildi - Son Dakika
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