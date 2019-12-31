Yeni Zelanda'da 2020'nin ilk dakikaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yeni Zelanda'da 2020'nin ilk dakikaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika Dünya

Yeni Zelanda'da 2020'nin ilk dakikaları renkli görüntülere sahne oldu

7 saat önce

Yeni Zelandalılar, 2020'nin ilk dakikalarını geleneksel havai fişek gösterisi eşliğinde çoşkuyla kutladı.

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Yeni Zelandalılar, 2020'nin ilk dakikalarını geleneksel havai fişek gösterisi eşliğinde çoşkuyla kutladı.View on euronews

Yeni Zelanda'da 2020'nin ilk dakikaları renkli görüntülere sahne oldu

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:57 
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