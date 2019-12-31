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Yeni Zelanda'da 2020'nin ilk dakikaları renkli görüntülere sahne oldu
7 saat önce
Yeni Zelandalılar, 2020'nin ilk dakikalarını geleneksel havai fişek gösterisi eşliğinde çoşkuyla kutladı.
Yeni Zelandalılar, 2020'nin ilk dakikalarını geleneksel havai fişek gösterisi eşliğinde çoşkuyla kutladı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:57
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