Yeni Zelanda'da 24 gün sonra 2 yeni korona virüs vakası - Son Dakika

Yeni Zelanda'da yeni korona virüs vakası bulunmadan geçen 24 günün ardından bugün 2 yeni korona virüs vakası tespit edildi.



Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 2 yeni korona virüs vakası tespit edildiği kaydedildi. Yeni Zelanda'ya 7 Haziran'da giriş yapan 30 ve 40 yaşlarında iki kadın vatandaşın Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield, söz konusu 2 kişinin vefat eden aile yakınlarını ziyaret etmek amacıyla İngiltere'den Doha aktarmalı olarak Avustralya üzerinden aktarma yaparak Yeni Zelanda'nın Auckland şehrine ulaştıklarını söyledi. Normal şartlar altında 2 hafta boyunca karantina altında kalması gereken vatandaşlara, 13 Haziran'da aile yakınlarının cenaze törenine katılabilmeleri için başkent Wellington şehrine özel araçlarıyla seyahat etmelerine izin verildi. Ardından korona virüsü semptomları göstermesi üzerine test yaptıran kişilerin test sonuçları pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Dr Ashley Bloomfield, Yeni Zelanda'da yeni bir vaka tespit edilememesini umduklarını ancak aynı zamanda bu duruma karşı hazırlıklı olduklarını dile getirirken, yeni görülen vakaların iletişime geçtikleri kişilerin sağlık durumlarını takip ettiklerini belirtti.



Başkent Wellington şehrinde aile yakınlarının evinde karantina altında olan korona hastaları kontrol altında tutuluyor. - AUCKLAND