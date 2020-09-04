Yeni Zelanda'da 3 ay sonra ilk korona ölümü - Son Dakika

Yeni Zelanda'da 3 ay sonra ilk olarak bir korona virüsten ölüm kaydedildi. Avustralya'da ise korona krizi başlamasından bu yana kadar huzurevlerinde yaşayan 53 kişi korona virüs sonucu hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda'da korona virüs vaka sayılarında önemli bir artış görülüyor. Ülkede 3 ay sonra koronada can kaybı kaydedildi. Hayatını kaybeden kişinin en fazla korona virüs vakası görülen Auckland'ta yaşadığı ve 50 yaşında olduğu bildirildi. 4 çocuk sahibi olduğu aktarılan kişinin geçtiğimiz aydan beri Auckland Hastanesinde korona virüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Ülkede toplam vaka sayısı bin 764'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 23 oldu. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ülkede var olan sıkı tedbirlerin Eylül ortasına ya da sonuna kadar devam edebileceğini söyledi. Auckland'taki karantina kuralları hafifletilmesine rağmen ülke genelinde toplu taşımada maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Avustralya huzurevlerinde koronadan 53 ölüm

Avustralya'da ise sağlık yetkililerin verdiği bilgilere göre, son 24 saatte ülkedeki huzurevlerinde korona nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 26 bin 136'ya yükselirken korona kaynaklı can kaybı 737 oldu.

Resmi kaynaklar Avustralya'nın Melbourne şehrindeki huzurevlerinde düzinelerce kişi korona olup hayatını kaybettiğini rapor etti. Victoria eyaletinde ise geçtiğimiz Cuma günü 81 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Victoria eyaletinin üst düzey sağlık yetkilisi sağlık görevlisi Brett Sutton, "Salgın en inatçı noktasında geldik" dedi. - AUCKLAND