Yeni Zelanda'nın Hawke's Bay bölgesindeki Otane kasabasında 3 bin kuzu nehrin üzerindeki köprüden geçti. Yüzlerce kuzunun tek şeritli köprüden 7 dakika içinde geçtiği belirtildi. Kuzuların geçişi sırasında köprü trafiğe kapatılırken, o anlara ait görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

- Yeni Zelanda 'da 3 bin kuzu köprüyü trafiğe kapattı

Son Dakika › Güncel › - Yeni Zelanda'da 3 bin kuzu köprüyü trafiğe kapattı - Son Dakika

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