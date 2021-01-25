- Yeni Zelanda'da 3 bin kuzu köprüyü trafiğe kapattı - Son Dakika

- Yeni Zelanda'da 3 bin kuzu köprüyü trafiğe kapattı
WELLINGTON - Yeni Zelanda'da 3 binden fazla kuzunun köprüden geçme anları görüntülendi.
Yeni Zelanda'nın Hawke's Bay bölgesindeki Otane kasabasında 3 bin kuzu nehrin üzerindeki köprüden geçti. Yüzlerce kuzunun tek şeritli köprüden 7 dakika içinde geçtiği belirtildi. Kuzuların geçişi sırasında köprü trafiğe kapatılırken, o anlara ait görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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