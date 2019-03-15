Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da 40 Ölü, 48 Yaralı

Yeni Zelanda'da 40 Ölü, 48 Yaralı

2 saat önce

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 2 camiye yönelik saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'si ağır 48 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 2 camiye yönelik saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'si ağır 48 kişinin de yaralandığını duyurdu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:46 Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, Güncel
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