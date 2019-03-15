Yeni Zelanda'da 40 Ölü, 48 Yaralı
2 saat önce
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 2 camiye yönelik saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'si ağır 48 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 2 camiye yönelik saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'si ağır 48 kişinin de yaralandığını duyurdu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:46 Kaynak: İHA
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