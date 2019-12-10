Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Yeni Zelanda'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6 saat önce

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda yer alan Gisborne kentinin güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda yer alan Gisborne kentinin güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda Jeoloji Kurumu GeoNet'ten yapılan açıklamaya göre merkez üssü Gisborne kentinin 20 km güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerel saatle 12: 58 (TSİ 02.58) sularında denizin 29 km derinliğinde meydan olan depremin ardından açıklama yapan Yeni Zelanda Sivil Savunma Birimi, tsunami riskinin bulunmadığını duyurdu.

Yangın ve Acil Servis kurumu da Gisborne bölgesinde hissedilen depremde herhangi bir hasar bildirimi yapılmadığını açıkladı.

Depremin Beyaz Ada'daki yanardağ patlaması ile bağlantısı yok

Öte yandan GeoNet, depremin dün meydan gelen ve 5 kişinin ölümüne, 8 kişinin kaybolmasına ve 31 kişinin de yaralanmasına neden olan neden Beyaz Ada'daki yanardağ patlamasıyla bağlantısı bulunmadığını açıkladı.

Yeni Zelanda, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:54 Kaynak: AA
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