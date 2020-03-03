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Yeni Zelanda'da 51 kişinin öldürüldüğü camiye saldırının yıl dönümü öncesinde tehdit mesajı
6 saat önce
Yeni Zelanda'da geçtiğimiz yıl aşırı sağ ırkçı terör saldırısına uğrayan camilerden birine yeniden tehdit mesajları geldi.
Yeni Zelanda'da geçtiğimiz yıl aşırı sağ ırkçı terör saldırısına uğrayan camilerden birine yeniden tehdit mesajları gelmeye başladı.
Yeni Zelanda polisinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre Christchurch şehrinde bulunan ve silahlı saldırıda 51 kişinin hayatını kaybettiği El-Nur Camii'ne gelen yeni tehdit mesajları ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:41
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