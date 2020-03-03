Yeni Zelanda'da 51 kişinin öldürüldüğü camiye saldırının yıl dönümü öncesinde tehdit mesajı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yeni Zelanda'da 51 kişinin öldürüldüğü camiye saldırının yıl dönümü öncesinde tehdit mesajı - Son Dakika Dünya

Yeni Zelanda'da 51 kişinin öldürüldüğü camiye saldırının yıl dönümü öncesinde tehdit mesajı

6 saat önce

Yeni Zelanda'da geçtiğimiz yıl aşırı sağ ırkçı terör saldırısına uğrayan camilerden birine yeniden tehdit mesajları geldi.

Yeni Zelanda'da 51 kişinin öldürüldüğü camiye saldırının yıl dönümü öncesinde tehdit mesajı, System.String[]

Yeni Zelanda'da geçtiğimiz yıl aşırı sağ ırkçı terör saldırısına uğrayan camilerden birine yeniden tehdit mesajları gelmeye başladı.


Yeni Zelanda polisinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre Christchurch şehrinde bulunan ve silahlı saldırıda 51 kişinin hayatını kaybettiği El-Nur Camii'ne gelen yeni tehdit mesajları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Yeni Zelanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsün vurduğu İran'dan çok vahim görüntüler! Hastanedeki cesetler dikkat çekti
ABD'de meydana gelen hortumda 19 kişi hayatını kaybetti ABD'li Senatör Graham, İdlib'de "uçuşa yasak bölge" çağrısını yineledi İran'da 54 bin tutuklu ve hükümlü koronavirüs sebebiyle geçici olarak serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 02:02:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Zelanda'da 51 kişinin öldürüldüğü camiye saldırının yıl dönümü öncesinde tehdit mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]