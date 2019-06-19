Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Haber

Yeni Zelanda'da 6,4 büyüklüğünde deprem

2 saat önce

Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları'nın güneydoğusunda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Yeni Zelanda'da 6,4 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları'nın güneydoğusunda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Yeni Zelanda'ya yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki Kermadec Adalar topluluğundaki Raoul Adası'nın 180 kilometre güneydoğusunda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Kermadec Adaları'nda 16 Haziran'da gerçekleşen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verilmiş ancak bu uyarı kısa süre sonra kaldırılmıştı.
Deprem kuşağında bulunan Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2011 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 185 kişi hayatını kaybetmiş, bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:31 Kaynak: AA
Adalar, Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da 6,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı Donald Trump açıkladı: Patrick Shanahan bakanlıktan vazgeçti 1 milyar dolar değerinde 16,5 ton kokain ele geçirildi! Nereden geldiği tespit edilemedi ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı olası S-400 yaptırımlarının detayları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 13:32:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da 6,4 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]