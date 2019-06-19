Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da 6,4 büyüklüğünde deprem
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Yeni Zelanda'da 6,4 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları'nın güneydoğusunda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Yeni Zelanda'da 6,4 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları'nın güneydoğusunda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:08 
Yeni Zelanda, Ekonomi
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