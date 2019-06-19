Yeni Zelanda'da 6,4 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları'nın güneydoğusunda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Yeni Zelanda
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:08
'nın Kermadec Adaları'nın güneydoğusunda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
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