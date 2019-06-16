Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da 7,4 büyüklüğünde deprem
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Yeni Zelanda'da 7,4 büyüklüğünde deprem

2 saat önce

Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları'nda meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısı kısa süre sonra kaldırıldı.

Yeni Zelanda'da 7,4 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları'nda meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısı kısa süre sonra kaldırıldı.
Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığından (MCDEM) yapılan açıklamaya göre, Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yeni Zelanda'ya yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki ıssız adalar gurubundan olan Kermadec Adaları'ndaki depremin hemen sonrasında yaptığı tsunami uyarısını birkaç dakika sonra kaldıran MCDEM, Yeni Zelanda ve bölgedeki diğer ülkeler için bir tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı.
Deprem kuşağında bulunan Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2011 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 185 kişi hayatını kaybetmiş, bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:57 Kaynak: AA
Yeni Zelanda, Güncel
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