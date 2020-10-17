Yeni Zelanda'da Ardern seçimi önde götürüyor - Son Dakika

Yeni Zelanda'da Ardern seçimi önde götürüyor

17.10.2020 11:03
Yeni Zelanda'da Ardern seçimi önde götürüyor, System.String[]

Yeni Zelanda'da Korona virüs önlemleri kapsamında Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan ancak bugüne ertelenen genel seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçlara göre mevcut Başbakan Jacinda Ardern'in adayı olduğu İşçi Partisi seçimi önde götürüyor.

Yeni Zelanda'da Korona virüs önlemleri kapsamında Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan ancak bugüne ertelenen genel seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçlara göre mevcut Başbakan Jacinda Ardern'in adayı olduğu İşçi Partisi seçimi önde götürüyor.

Yeni Zelanda'da halk, korona virüs (COVID-19) tedbirleri nedeniyle 19 Eylül'de yapılması planlanan ancak bugüne ertelenen genel seçimlerde oy kullandı. Yerel saatle 09.00'da sandık başına giden 3 milyon 436 bin 178 kayıtlı seçmen oy 19.00'a kadar oy kullandı. Yerel saatle 17.00'dan itibaren resmi olmayan ilk sonuçların açıklanmaya başladı. Oyların yüzde 20'sinin sayıldığı ilk sonuçlarda, İşçi Partisi adayı mevcut Başbakan Jacinda Ardern seçimi önde götürüyor. Jacinda Ardern'in ikinci dönemini de kazanacağı öngörülürken, İşçi Partisi'nin çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı merak ediliyor.

Yeni Zelanda Seçim Komisyonu, oy sayımının devam ettiğini ifade ederek Ardern'in İşçi Partisi oyların yüzde 50'sini aldığını, Ulusal Parti'nin yüzde 26 civarında, Yeşil Parti yüzde 9 civarında oy aldığını açıkladı. Resmi sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Yeni Zelanda'da oylama sistemi nasıl işliyor?

1996 yılında kabul edilen Karma Üyeli Nisbi Temsil Sistemi'nde (MMP) herhangi bir partinin parlamentoda tek başına çoğunluğu elde edemediği Yeni Zelanda'da, bugün yapılan seçimde İşçi Partisi'nin parlamentodaki çoğunluğu elde edip edemeyeceği merakla bekleniyor.

Genel seçimlerin her 3 yılda bir yapıldığı Yeni Zelanda'da 1996 yılında ilk kez uygulanan Karma Üyeli Nisbi Temsil Sistemi'nde seçmenden tercih ettiği parti ve milletvekilleri için iki kez oy kullanmaları isteniyor. Bir partinin parlamentoya girebilmesi için, parti oylamasında en yüzde 5 alması gerekiyor. Bir partinin tek başına hükümet kurabilmesi için ise 120 sandalyeli parlamentoda 61 sandalyeyi kazanması gerekiyor. Ancak MMP sisteminde henüz bir parti parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlayarak hükümet kuramadı. - AUCKLAND

Yeni Zelanda'da Ardern seçimi önde götürüyor

İşçi Partisi, Yeni Zelanda, Koronavirüs, Eylül, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeni Zelanda'da Ardern seçimi önde götürüyor - Son Dakika


Son Dakika

18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Kasko şirketi, ödeme yapmamak için kaza yapan traktörü görme engelli vatandaşın sürdüğünü iddia etti Kasko şirketi, ödeme yapmamak için kaza yapan traktörü görme engelli vatandaşın sürdüğünü iddia etti         
09:58
İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze         
09:11
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı         
01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
"Cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebi reddedildi         
18:54
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 11:55:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Zelanda'da Ardern seçimi önde götürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei