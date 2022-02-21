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Yeni Zelanda'da aşı karşıtı gösterilerde 8 protestocu gözaltına alındı - Son Dakika

Yeni Zelanda'da aşı karşıtı gösterilerde 8 protestocu gözaltına alındı

21.02.2022 13:55
Yeni Zelanda'da aşı karşıtı gösterilerde 8 protestocu gözaltına alındı

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki parlamento binası önündeki caddeyi araçlarıyla kapatıp çadır kurarak 14 gündür eylem yapan aşı ve maske karşıtı göstericilerden 8'inin daha gözaltına alındığı açıklandı.

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki parlamento binası önündeki caddeyi araçlarıyla kapatıp çadır kurarak 14 gündür eylem yapan aşı ve maske karşıtı göstericilerden 8'inin daha gözaltına alındığı açıklandı.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, parlamento binası önünde günlerdir eylemlerini sürdüren aşı ve maske karşıtı göstericiler ile polis arasında gün içinde gerginlik yaşandı.

Göstericiler, polise, insan dışkısı ve su şişesi fırlattı.

Polis, 8 eylemciyi gözaltına aldı.

Aşı ve maske zorunluluğunu protesto eden göstericilerin başkent Wellington'da parlamento önündeki caddeyi araçlarıyla kapatıp çadır kurarak 14 gün önce başlattığı eylemlerde, bugüne kadar yaklaşık 130 gösterici gözaltına alındı.

Polis eylemi sona erdirmek çevreye beton bloklar yerleştirdi

Sabah erken saatlerde 300 polisin katılımıyla, parlamento çevresindeki kilit noktalara beton bloklar yerleştirdi.

Polisin, göstericilerin araçlarıyla dışarı çıkmalarına izin vereceği ancak geri dönüşlerine izin vermeyeceği belirtildi.

Bu yüzden göstericilerin beton blokların dışına çıkmadığı kaydedildi.

Ülkenin dört bir yanından geldiği belirtilen çoğu maskesiz yaklaşık 1000 protestocunun, 8 Şubat'ta araçlarıyla başkent sokaklarını saatlerce tıkayarak başlattığı gösteriler parlamento önüne taşınmıştı.

Protestocuların şikayetleri arasında, öğretmenler, doktorlar, hemşireler, polis ve askeri personel dahil çalışanların Kovid-19'a karşı aşılanması zorunluluğu yer alıyor. Protestocular, alıveriş merkezleri ve sınıf gibi yerlerde maske zorunluluğuna da karşı çıkıyor.

Yeni Zelanda'da bugüne kadar 33 bin 317 Kovid-19 vakası görülürken salgının başından bu yana 55 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Halen 16 bin 371 aktif vakadan biri yoğun bakımda olmak üzere 166'sı hastanede tedavi görüyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 94, tek dozunu yaptıranların oranıysa yüzde 95.

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Yeni Zelanda, Parlamento, Polis, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da aşı karşıtı gösterilerde 8 protestocu gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da aşı karşıtı gösterilerde 8 protestocu gözaltına alındı - Son Dakika
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