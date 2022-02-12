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Yeni Zelanda'da aşı karşıtı protestocuları dağıtmak için "Macarena" çalındı - Son Dakika

Yeni Zelanda'da aşı karşıtı protestocuları dağıtmak için "Macarena" çalındı

12.02.2022 21:21
Yeni Zelanda'da aşı karşıtı protestocuları dağıtmak için "Macarena" çalındı

Yeni Zelanda'da başkent Wellington'daki parlamento binası önünde günlerdir eylemlerini sürdüren aşı ve maske karşıtı göstericileri dağıtmak için 1990'ların hit şarkısı "Macarena" çalındı.

Yeni Zelanda'da başkent Wellington'daki parlamento binası önünde günlerdir eylemlerini sürdüren aşı ve maske karşıtı göstericileri dağıtmak için 1990'ların hit şarkısı "Macarena" çalındı.

BBC'nin haberine göre Yeni Zelandalı yetkililer, parlamento binası önünde kamp kuran göstericileri buradan uzaklaştırmak için ABD'li şarkıcı Barry Manilow'un şarkılarının yanı sıra, dans eşliğinde yapılan ve 1990'lara damgasını vuran İspanyolca dans şarkısı "Macarena"yı çaldı.

Protestocular ise yetkililerin bu hamlesine, dünyaca ünlü rock grubu Twisted Sister'ın "We are not gonna take it" isimli şarkısını çalarak karşılık verdi.

Bunun yanı sıra göstericilerin kamp kurduğu alanda çimleri sulayan fıskiyeler de açılarak kalabalığın dağıtılması amaçlandı.

10 Şubat itibarıyla 122 kişi gözaltına alındı.

Protestolar 8 Şubat'ta başladı

8 Şubat'ta ülkenin dört bir yanından geldiği belirtilen çoğu maskesiz yaklaşık 1000 protestocu araçlarıyla başkent sokaklarını saatlerce tıkamış ve ardından parlamentonun önünde toplanmaya başlamıştı.

Parlamento çevresindeki sokakların ortasına park edilen araçlar sokakları trafiğe kapatmıştı. Bölgedeki birçok iş yeri protestolar nedeniyle kapılarını kapatmıştı.

Protestoları, öncekilerin aksine milletvekillerinin büyük ölçüde görmezden geldiği aktarılırken Başbakan Jacinda Ardern de protestocuları "azınlık" olarak nitelendirerek "Yeni Zelandalıların çoğu birbirlerini güvende tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar." demişti.

Protestocuların şikayetleri arasında öğretmenler, doktorlar, hemşireler, polis ve askeri personel dahil çalışanların Kovid-19'a karşı aşılanması zorunluluğu yer alıyor. Protestocular, mağaza ve sınıf gibi yerlerde maske zorunluluğuna da karşı çıkıyor.

Yeni Zelanda'da bugüne kadar yaklaşık 20 bin Kovid-19 vakası görülürken salgının başından bu yana 53 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

"Our World in Data"nın verilerine göre, Yeni Zelandalıların yaklaşık yüzde 77'si aşılandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Barry Manilow, Yeni Zelanda, Parlamento, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da aşı karşıtı protestocuları dağıtmak için 'Macarena' çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da aşı karşıtı protestocuları dağıtmak için "Macarena" çalındı - Son Dakika
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