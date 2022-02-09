Yeni Zelanda'da aşı ve maske karşıtı "araçlı protestolar" ikinci günde de sürdü - Son Dakika

Yeni Zelanda'da aşı ve maske zorunluluğunu araçlarıyla protesto edenlerin başkent Wellington'da parlamento önündeki eylemleri ikinci gününde sürüyor.

BBC'de yer alan habere göre, Kanada'daki büyük aşı karşıtı mitinglerden ilham alan yüzlerce Avustralyalı, aşı zorunluluklarına ve diğer Kovid-19 kısıtlamalarına karşı yeni protestolar düzenledi.

Araçlarıyla parlamentonun etrafındaki sokakları dolduran ve kendilerine "Özgürlük Konvoyu" adını veren protestocuların sayısının düne azaldığı kaydedildi.

Parlamento binasının önünde yaklaşık 100 polisin konuşlandığı bildirildi.

Son protestoları, öncekilerin aksine, milletvekillerinin büyük ölçüde görmezden geldiği aktarıldı.

Başbakan Jacinda Ardern de protestocuları azınlık olarak nitelendirerek "Yeni Zelandalıların çoğu birbirlerini güvende tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar." diye konuştu.

Ülkenin dört bir yanından geldiği belirtilen çoğu maskesiz protestocu araçlarıyla dün başkent sokaklarını saatlerce tıkamış ve ardından parlamentonun önünde toplanmıştı.

Protestocuların şikayetleri arasında öğretmenler, doktorlar, hemşireler, polis ve askeri personel dahil çalışanların koronavirüse karşı aşılanması zorunluluğu yer alıyor. Protestocular, mağaza ve sınıf gibi yerlerde maske zorunluluğuna da karşı çıkıyor.

5 milyon nüfuslu ülkede, Kovid-19 salgını boyunca virüs kaynaklı 53 kişi öldü.

"Our World in Data"nın verilerine göre, Yeni Zelandalıların yaklaşık yüzde 77'si aşılandı.