Yeni Zelanda'da aşı ve maske karşıtı protestocular araçlarıyla sokakları tıkadı - Son Dakika

Yeni Zelanda'da aşı ve maske zorunluluğunu protesto eden yüzlerce kişi araçlarıyla başkent Wellington'a gelerek parlamento yakınlarındaki sokakları doldurdu.

Ülkenin dört bir yanından geldiği belirtilen çoğu maskesiz protestocu araçlarıyla başkent sokaklarını saatlerce tıkadı ve ardından parlamentonun önünde toplandı.

Protestocuların şikayetleri arasında ülkede öğretmenler, doktorlar, hemşireler, polis ve askeri personel dahil çalışanların koronavirüse karşı aşılanması zorunluluğu yer alıyor.

Ayrıca protestocular, mağaza ve sınıf gibi yerlerde maske zorunluluğuna da karşı çıkıyor.

Başbakan Jacinda Ardern protestocularla görüşmezken, polis göstericilerden arabalarını ve kamyonlarını 17.00'a kadar çekmelerini istedi.

5 milyon nüfuslu ülkede, Kovid-19 salgını boyunca virüs kaynaklı 53 ölüm bildirildi.

"Our World in Data"nın verilerine göre, Yeni Zelandalıların yaklaşık yüzde 77'si aşılandı.