Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da ateşli silahlara sıkı denetim
Son Dakika Ekonomi Haber

Yeni Zelanda'da ateşli silahlara sıkı denetim

1 saat önce

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından ateşli silahlarla ilgili ikinci düzenleme yürürlüğe girdi.

Yeni Zelanda'da ateşli silahlara sıkı denetim, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından ateşli silahlarla ilgili ikinci düzenleme yürürlüğe girdi.
Yeni Zelanda, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira Mahalleye yayılan dayanılmaz kokunun altından 5 günlük ceset çıktı Oğlunun alacaklılarının baskısına dayanamadı, intihar etti Oyuncu Özge Özpirinçci, siyah bikinisiyle amuda kalktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 11:24:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da ateşli silahlara sıkı denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]