Yeni Zelanda'da ateşli silahlara sıkı denetim
1 saat önce
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından ateşli silahlarla ilgili ikinci düzenleme yürürlüğe girdi.
Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentinde 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından ateşli silahlarla ilgili ikinci düzenleme yürürlüğe girdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:37
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