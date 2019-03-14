Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da Bakana Yol Ortasında Saldırı

Yeni Zelanda'da Bakana Yol Ortasında Saldırı

1 saat önce

Yeni Zelanda İklim Değişikliği Bakanı James Shaw sokak ortasında yumruklu saldırıya uğradı.

Yeni Zelanda'da Bakana Yol Ortasında Saldırı, System.String[]
Yeni Zelanda İklim Değişikliği Bakanı James Shaw sokak ortasında yumruklu saldırıya uğradı.

Yeni Zelanda İklim Değişikliği Bakanı James Shaw, parlamento binasına gittiği sırada yol ortasında yumruklu saldırıya uğradı. Konuşarak Shaw'ın yanına gelen saldırganın bakanın yüzüne defalarca yumruk attığı ve bakanın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern olaya ilişkin açıklamasında böyle bir olayın Yeni Zelanda'da yaşanmaması beklendiğini ifade ederek, "Yeni Zelanda'da politikacılara ulaşılabilen bir ortam var ve bu bizim övündüğümüz bir konu. İnsanlara hizmet etmek için buradayız. Ancak bugünkü yaşanan olay, kabul edebileceğimiz bir şey değil" dedi.

Olayın ardından yakalanan zanlının yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor. - WELLINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:11 Kaynak: İHA

Parlamento, Yeni Zelanda, 3. Sayfa
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