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Yeni Zelanda'da başbakan, bakanlar ve kamu idarecilerinin maaşlarında yüzde 20 kesinti
6 saat önce
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkedeki üst düzey yöneticilerin maaşının 6 ay boyunca yüzde 20 oranında azaltılacağını açıkladıView on euronews.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkedeki üst düzey yöneticilerin maaşının 6 ay boyunca yüzde 20 oranında azaltılacağını açıkladıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 07:12
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