Şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Polis Bölge Komutanı Naila Hassan, mağdurların farklı cinsiyet, etnik köken ve yaştan olduğunu, saldırının nefret suçu olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını ifade etti.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yeni Zelanda'da bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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