Yeni Zelanda'da bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı

23.06.2022 09:22
Yeni Zelanda'da bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı

Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde bıçaklı bir adam 4 kişiyi yaraladı.

Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde bıçaklı bir adam 4 kişiyi yaraladı.

Polis yetkilileri, 4 kişiyi yaralayan saldırganın çevredekiler tarafından durdurulduğunu söyledi.

Şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Polis Bölge Komutanı Naila Hassan, mağdurların farklı cinsiyet, etnik köken ve yaştan olduğunu, saldırının nefret suçu olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını ifade etti.

Hassan, saldırıya başladıktan sonra çevredekilerin saldırganın etrafını sarmaya başladığını ve birinin onu koltuk değneğiyle etkisiz hale getirdiğini aktardı.

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Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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