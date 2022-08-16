Açık artırmayla bavul alan aile dehşeti yaşadı! Bavulun içinden insan kalıntıları çıktı

Yeni Zelanda'da aralarında bavulların da bulunduğu terk edilmiş bir depoda bulunan ürünleri satın alan aile dehşeti yaşadı. Bir kamyon dolusu malzemelerin arasındaki bavullardan insan kalıntıları çıktı. Ülkenin South Auckland bölgesinde yaşayan aile, açık arttırmada aldıkları bavullardan çıkanlar karşısında dehşete kapıldı.

EVDEN KÖTÜ KOKULAR GELİYORMUŞ

Polis, aile tarafından yapılan ihbarın ardından cinayet soruşturmasının yanı sıra bavuldan çıkan insan kalıntılarına ilişkin de geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olayda ailenin yer almadığı üzerinde durulurken, ailenin komşuları da polisin olay yerine intikaline kadar evden kötü kokular geldiğini dile getirdi.