Açık artırmayla bavul alan aile dehşeti yaşadı! Bavulun içinden insan kalıntıları çıktı - Son Dakika
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Açık artırmayla bavul alan aile dehşeti yaşadı! Bavulun içinden insan kalıntıları çıktı

16.08.2022 14:09
Açık artırmayla bavul alan aile dehşeti yaşadı! Bavulun içinden insan kalıntıları çıktı

Yeni Zelanda'da açık artırmayla bavul alan bir aile, bavulu açtıklarında insan kalıntılarıyla karşılaştı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yeni Zelanda'da aralarında bavulların da bulunduğu terk edilmiş bir depoda bulunan ürünleri satın alan aile dehşeti yaşadı. Bir kamyon dolusu malzemelerin arasındaki bavullardan insan kalıntıları çıktı. Ülkenin South Auckland bölgesinde yaşayan aile, açık arttırmada aldıkları bavullardan çıkanlar karşısında dehşete kapıldı.

EVDEN KÖTÜ KOKULAR GELİYORMUŞ

Polis, aile tarafından yapılan ihbarın ardından cinayet soruşturmasının yanı sıra bavuldan çıkan insan kalıntılarına ilişkin de geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olayda ailenin yer almadığı üzerinde durulurken, ailenin komşuları da polisin olay yerine intikaline kadar evden kötü kokular geldiğini dile getirdi.

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Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Açık artırmayla bavul alan aile dehşeti yaşadı! Bavulun içinden insan kalıntıları çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Açık artırmayla bavul alan aile dehşeti yaşadı! Bavulun içinden insan kalıntıları çıktı - Son Dakika
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