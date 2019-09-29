Yeni Zelanda'da bir mağazanın dev ekranında saatlerce pornografi yayınlandı
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Yeni Zelanda’da, bir spor mağazasının girişindeki dev ekranda saatlerce pornografik içerikleri videolar yayınlandı. Asics şirketi olayın siber saldırı olduğunu belirtirken, Auckland Polisi de şu ana kadar Asics'ten kimsenin herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığını açıkladı
Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde pazar sabahı şehir merkezinde bulunanlar beklenmedik bir manzara ile karşılaştı.
Ünlü Asics spor mağazasının girişindeki dev ekranda saatlerce pornografik içerikli videolar yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:01
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