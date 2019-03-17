Yeni Zelanda'da Bulunan Dunedin Havalimanı, Şüpheli Paket Alarmı Nedeniyle Kapatıldı.
46 dakika önce
IHAAW125257-ASA/17-03-2019- Yeni Zelanda'da bulunan Dunedin Havalimanı, şüpheli paket alarmı nedeniyle kapatıldı.
IHAAW125257-ASA/17-03-2019
- Yeni Zelanda
'da bulunan Dunedin
Havalimanı, şüpheli paket alarmı nedeniyle kapatıldı. 17.03.2019 12: 52: 57 TSI
NNNN - WELLINGTON
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:58 Kaynak: İHA
İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Katliamın Yaşandığı Yeni Zelanda'da
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Teröristi Durdurmasak Devam Edecekti
Yeni Zelanda'da Polis Şefi, "Gururlu Bir Müslümanım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu