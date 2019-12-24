Yeni Zelanda'da çalışmalar sonlandırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yeni Zelanda'da çalışmalar sonlandırıldı - Son Dakika

Yeni Zelanda'da çalışmalar sonlandırıldı

6 saat önce

Yeni Zelanda'daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu kaybolan 2 kişi için arama çalışmalarının sonlandırıldığı açıklandı.

Yeni Zelanda'da çalışmalar sonlandırıldı, System.String[]

Yeni Zelanda'daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu kaybolan 2 kişi için arama çalışmalarının sonlandırıldığı açıklandı.


Yeni Zelanda'daki Kuzey Adasının doğu kıyısına 48 kilometre mesafede yer alan White Island yanardağında 9 Aralık'ta meydana gelen patlamanın ardından kaybolan 2 kişinin arama çalışmalarının sonlandırıldığı açıklandı. Polis tarafından yapılan açıklamada kayıp 2 kişi için umutların tükendiği belirtilirken, arama çalışmalarının da sonlandığı aktarıldı.


Kayıp kişilerin ise 17 yaşındaki Avustralyalı turist Winona Langford ve 40 yaşındaki Yeni Zelandalı tur rehberi Hayden Marshall-Inman olduğu ifade edildi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hükümetin kayıp kişileri bulabilmek için elinden geleni yaptığını söyledi.


Yeni Zelanda'daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu dün tedavi gören 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 19'a yükseldiği açıklanmıştı. Yanardağ faciasında adada bulunan 47 kişi arasında Avustralya, ABD, Alman, Çin, İngiliz ve Malezya'dan gelen turistler yer alıyordu. - WELLINGTON

Yeni Zelanda, Aralık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:47 Kaynak: İHA
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