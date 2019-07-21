Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da cami saldırısı önlemi: 10 bin silah ve teçhizat emniyete teslim edildi
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Yeni Zelanda'da cami saldırısı önlemi: 10 bin silah ve teçhizat emniyete teslim edildi

19 dakika önce

Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta 51 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısının ardından 10 binden fazla silah, silah parçaları ve aksesuarı emniyet birimlerine teslim edildi.

Yeni Zelanda'da cami saldırısı önlemi: 10 bin silah ve teçhizat emniyete teslim edildi, System.String[]
Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta 51 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısının ardından 10 binden fazla silah, silah parçaları ve aksesuarı emniyet birimlerine teslim edildi.

Kanlı olaydan bir ay sonra mecliste yarı otomatik silah ve saldırı tüfekleri yasaklandı. Bu model silahları olanlara da teslimat için 20 Aralık tarihine kadar süre tanındı.
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Yeni Zelanda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:22 
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