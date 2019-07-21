Yeni Zelanda'da cami saldırısı önlemi: 10 bin silah ve teçhizat emniyete teslim edildi
19 dakika önce
Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta 51 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısının ardından 10 binden fazla silah, silah parçaları ve aksesuarı emniyet birimlerine teslim edildi.
Yeni Zelanda
'da 15 Mart'ta 51 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısının
ardından 10 binden fazla silah, silah parçaları ve aksesuarı emniyet birimlerine teslim edildi.
Kanlı olaydan bir ay sonra mecliste yarı otomatik silah ve saldırı tüfekleri yasaklandı. Bu model silahları olanlara da teslimat için 20 Aralık
tarihine kadar süre tanındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:22
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