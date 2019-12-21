Yeni Zelanda'da cami saldırısı sonucu getirilen af kapsamında 50 bin silah polise teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yeni Zelanda'da cami saldırısı sonucu getirilen af kapsamında 50 bin silah polise teslim edildi - Son Dakika Dünya

Yeni Zelanda'da cami saldırısı sonucu getirilen af kapsamında 50 bin silah polise teslim edildi

6 saat önce

Yeni Zelanda'da, 15 Mart'ta 51 kişinin hayatına mal olan cami saldırılarının ardından getirilen altı aylık af programı dün gece yarısı sona erdi. Bu kapsamda 50 binden fazla silah polise bedeli karşılığında teslim edildi.

Yeni Zelanda'da cami saldırısı sonucu getirilen af kapsamında 50 bin silah polise teslim edildi, System.String[]

Yeni Zelanda'da, 51 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısının ardından uygulanan silah yasağı uyarınca yarı otomatik silah ve saldırı tüfeklerinin teslimi için süre dün gece yarısı doldu. Yeni Zelanda Polis Bakanlığı geri satın alma programı kapsamınca 50 bin silahın bedeli karşılığında teslim edildiğini duyurdu.


Kesin olmayan rakamlara göre uygulamanın sürdüğü altı aylık süre içinde 33 bin kişiye 51 bin silah karşılığı 100 milyon Yeni Zelanda dolarının (yaklaşık 390 milyon TL) üzerinde bedel ödenirken, paralel bir af kapsamında 5 bin silah parçası ve aksesuarı emniyet birimlerine karşılıksız teslim edildi.

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Yeni Zelanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:04 
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