Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da cami saldırısının görüntülerini paylaşan iş adamına 21 ay hapis cezası
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Yeni Zelanda'da cami saldırısının görüntülerini paylaşan iş adamına 21 ay hapis cezası

1 saat önce

Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta 51 kişinin katledildiği Christchurch cami saldırısının görüntülerini paylaşan ve görüntüleri 30 derneğe gönderen iş adamına 21 ay hapis cezası verildi.

Yeni Zelanda'da cami saldırısının görüntülerini paylaşan iş adamına 21 ay hapis cezası, System.String[]
Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta 51 kişinin katledildiği Christchurch cami saldırısının görüntülerini paylaşan ve görüntüleri 30 derneğe gönderen iş adamına 21 ay hapis cezası verildi.

Yeni Zelanda'nın Chrischurch şehrinde 15 Mart'ta İslam düşmanı bir Avustralyalının 2 camiye yaptığı ve 51 Müslümanı namaz kılarken öldürdüğü olayın görüntülerini Facebook sayfasından paylaşan 6 kişiden biri olan Yeni Zelandalı iş adamı Philip Arps, 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Stephen O'Driscoll, iş adamı Philip Arps'ın korkunç görüntüleri paylaşırken Müslümanlara karşı hiçbir empati duymadığını, görüntülerin Müslümanları rahatsız edeceğini düşünmediğini ve bundan pişmanlık duymadığını söyledi. Yargıç, Arps'ın kendisini Almanya'nın Nazi lideri Hitler'in komutanlarından Rudolf Hess'e benzettiğini, görüntüleri gönderdiği bir kişiden de katledilen Müslümanların sayısının da eklendiği üzerinde 'Haçlı hedef işaretli' bulunan bir hashtag açmasını istediğini söyledi. Yargıç ayrıca, Stephen Arps'in iki camide yapılan toplu katliamın görüntüsünü 30 derneğe gönderdiğini belirterek, görüntülerin paylaşımını din ve ırk düşmanlığı adı altında toplu cinayeti kutsama olarak tanımladı.

Arps'ın avukatı Anselm Williams, Arps'ın hapis cezasına çarptırılmamasını isteyerek mahkemenin kararını temyize gönderdi. - WELLINGTON
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:01 Kaynak: İHA
Yeni Zelanda, 3. Sayfa
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