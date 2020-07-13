Yeni Zelanda'da camilere saldıran terörist mahkemede savunmasını kendisi yapacak - Son Dakika

Yeni Zelanda'da camilere saldıran terörist mahkemede savunmasını kendisi yapacak

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın, 24 Ağustos'taki duruşmada savunmasını kendisinin yapacağı bildirildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın, 24 Ağustos'taki duruşmada savunmasını kendisinin yapacağı bildirildi.

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Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine yaptığı terör saldırılarındaki suçunu kabul eden terörist, gelecek ayki duruşmalarda savunmasını kendisi yapmak için davanın görüleceği Christchurch Yüksek Mahkemesine başvuruda bulundu.

Christchurch Yüksek Mahkemesinde bu sabah yapılan duruşmaya tutuklu bulunduğu Auckland Hapishanesi'nden görüntülü ve sesli bağlanan teröristin, savunmasını kendisinin yapacağını bildirmesi üzerine avukatları Shane Tait ve Jonathan Hudson, duruşmalarda teröristi temsil etme başvurularını geri çekti.

Terörist Tarrant'ın avukatlarını reddetme hakkı olduğunu ve kendini savunma başvurusunu onayladığını söyleyen Christchurch Yüksek Mahkemesi Yargıcı Cameron Mander, Tarrant'ın talep etmesi halinde tavsiye vermek amacıyla mahkeme tarafından bir avukat atanacağını belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen, teröristin alacağı cezayı belirlemek üzere 3 gün sürmesi planlanan duruşma, 24 Ağustos'ta Christchurch kentinde başlayacak ve gerekli görüldüğü takdirde uzatılabilecek.

Terörist hakkındaki suçlamaları kabul etmişti

Christchurch Yüksek Mahkemesinde 26 Mart 2020'de hakim karşısına çıkan terörist Brenton Tarrant, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve 1'i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etmişti.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak mahkemenin sonunda ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor.

Terörist Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.

Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi de yaralanmıştı.

Yeni Zelanda, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 08:07 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Yeni Zelanda'da camilere saldıran terörist mahkemede savunmasını kendisi yapacak - Son Dakika Dünya
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