Yeni Zelanda’da camilere saldıran terörist suçsuz olduğunu savundu
2 saat önce
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişiyi katletmek, 49 kişiyi yaralamaktan mahkemeye çıkan terörist Brenton Tarrant, suçsuz olduğunu ileri sürdü.
Yeni Zelanda
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:43
'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişiyi katletmek, 49 kişiyi yaralamaktan mahkemeye çıkan terörist Brenton Tarrant, suçsuz olduğunu ileri sürdü.
51 kişiyi öldüren Yeni Zelanda katliamcısı suçsuz olduğunu savundu
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