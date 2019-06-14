Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda’da camilere saldıran terörist suçsuz olduğunu savundu
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Yeni Zelanda’da camilere saldıran terörist suçsuz olduğunu savundu

2 saat önce

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişiyi katletmek, 49 kişiyi yaralamaktan mahkemeye çıkan terörist Brenton Tarrant, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Yeni Zelanda’da camilere saldıran terörist suçsuz olduğunu savundu, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişiyi katletmek, 49 kişiyi yaralamaktan mahkemeye çıkan terörist Brenton Tarrant, suçsuz olduğunu ileri sürdü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:43 
Yeni Zelanda, Ekonomi
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