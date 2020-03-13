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Yeni Zelanda'da camilere terör saldırısının yıl dönümü; Başbakan Ardern'den 'toplum değişti' mesajı
6 saat önce
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Christchurch kentinde yapılan ve 51 kişinin öldüğü terör saldırısının yıl dönümünde konuştu. Ardern, bu saldırı sonrası toplumumuz çok değişti dedi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 15 Mart 2019'da Müslümanlara yönelik terör saldırısının yıl dönümünde konuşarak, "Ülkede toplumun bu olay sonrasında büyük bir değişime uğrağına inandığını" söyledi.
Ardern, Christchurch şehrindeki El-Nur Camii'ne düzenlenen ve 51 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı "ülke tarihinin en kara günü olarak" nitelemişti.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:01
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