Yeni Zelanda'da camilere terör saldırısının yıl dönümü; Başbakan Ardern'den 'toplum değişti' mesajı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 15 Mart 2019'da Müslümanlara yönelik terör saldırısının yıl dönümünde konuşarak, "Ülkede toplumun bu olay sonrasında büyük bir değişime uğrağına inandığını" söyledi.



Ardern, Christchurch şehrindeki El-Nur Camii'ne düzenlenen ve 51 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı "ülke tarihinin en kara günü olarak" nitelemişti.