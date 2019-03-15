Yeni Zelanda'da Camiye Saldırı: Yaralanlar Olduğu Bildiriliyor

Yeni Zelanda
Polisi, Christchurch kentinde iki camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda, en az bir şüphelinin ateş açması sonucu "birden çok kişinin" hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bir görgü tanığı, medyaya yaptığı açıklamada askeri kıyafetler ve kamuflaj giyen bir saldırganın, otomatik bir tüfekle etrafa rastgele ateş açtığını söyledi.
Polis, bir kişinin gözaltına alındığını ancak başka zanlı saldırgan bulunup bulunmadığından emin olmadıklarını açıkladı.
Polis yetkilisi Mike Bush "Bildiğimiz kadarıyla ölümler iki camide yaşandı." dedi.
Polis, daha önce Christchurch'ün merkezinde "faal bir saldırganı" bulmaya çalıştıklarını açıklamıştı.
El Nur Camisi'ndeki görgü tanıkları, saldırgandan kaçıp, canlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlattı.
New Zealand Herald gazetesine konuşan Mohan İbrahim de "Başta elektrik çarptı diye düşündük ama sonra herkes kaçışmaya başladı. İçeride arkadaşlarım var. Arkadaşlarımı aradım ama çoğundan haber alamadım. Canlarından endişe ediyorum" dedi. Bangladeş
kriket takımı camiye gidiyordu Cuma Namazı için camiye giden Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın da saldırı sırasında olay yerinde bulunduğu bildirildi. Takımın kondisyon antrenörü Mario Vallavarayen "Otübüstelerdi ve saldırı başladığında araç yanaşmaya çalışıyordu. Sarılmış durumdalar ama iyiler." dedi.
Yetkililer, binlerce çocuğun iklim değişikliğine karşı eylem yaptığı Katedral Meydanı'nı da boşalttı.
2013'te yapılan nüfus sayımına göre Müslümanlar Yeni Zelanda nüfusunun yüzde 1'inden biraz fazlasını oluşturuyor.