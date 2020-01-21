Yeni Zelanda'da Çinli turistleri taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yeni Zelanda'da Çinli turistleri taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı - Son Dakika

Yeni Zelanda'da Çinli turistleri taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı

6 saat önce

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda Çinli turistleri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yeni Zelanda'da Çinli turistleri taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı, System.String[]

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda Çinli turistleri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 20 kişinin yaralandığı belirtildi.


Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda Glenorchy ve Queenstown arasındaki bir otoyolda Çinli turistleri taşıyan bir otobüs devrildi. Yeni Zelanda'daki Çin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kazada 2'si ağır olmak üzere 20 Çinli turist yaralandı.


Kazanın gerçekleştiği yol geçici olarak trafiğe kapatılırken, olay yerine ambulans ve kurtarma helikopterleri sevk edildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi. - WELLINGTON

Çin Halk Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:19 Kaynak: İHA
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