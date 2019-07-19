Yeni Zelanda'da doğalgaz patlaması: 6 yaralı
9 dakika önce
Yeni Zelanda'da bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında 6 kişi yaralandı.
Yeni Zelanda Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:41 Kaynak: DHA
'da bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında 6 kişi yaralandı. Çevredeki 17 ev de zarar gördü.
Doğalgaz patlaması, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinin kuzeyindeki Northwood bölgesindeki bir evde meydana geldi. Patlamada yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bir kısmının durumunun ağır olduğu belirtildi. Yetkililer, patlamanın meydana geldiği evin çevresindeki, 5'i ağır olmak üzere 17 evin hasar gördüğünü duyurdu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, ortalığın savaş alanını andırdığı belirtildi.
Seul'de bir kişi Japonya Büyükelçiliği önünde kendini yaktı Hollanda Yüksek Mahkemesi, ülkesini Srebrenitsa katliamından kısmen suçlu buldu İsveç'te iş görüşmeleri 'Tengai' adlı yapay zekalı robot ile gerçekleştirilmeye başlandı Trump bu kez bilgisizliğiyle gündeme geldi: Orası neresi?