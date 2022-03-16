Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesini bulduklarına inanan çift Guinness'e giremedi - Son Dakika

Yeni Zelanda'da bahçelerinde çalışırken dünyanın en büyük patatesini bulduklarına inanan çift, buldukları şeyin su kabağı yumrusu olduğunun belirlenmesiyle Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giremedi.

Hamilton yakınlarındaki küçük çiftliklerinin bahçesinde ağustos ayında buldukları 7,8 kilogramlık dev patatesin dünyanın en büyüğü olduğuna inanan Craig-Brown çifti, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na başvurdu.

Ancak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı tarafından yapılan incelemeler sonucunda, çiftin bulduğu şeyin bir patates değil, bir çeşit su kabağı yumrusu olduğu ortaya çıktı.

Colin Craig-Brown, bulduğu şeyin kesinlikle patates gibi göründüğünü ve tadının patatese benzediğini ancak daha önce hiç su kabağı yumrusu yemediğini söyledi.

Aylarca fotoğraf ve evrak gönderdikten sonra geçen hafta bir e-postayla kötü haberi aldıklarını belirten Craig Brown, "Ne söyleyebilirim ki inanmadığımızı söyleyemeyiz çünkü onlara DNA bilgilerini verdik." dedi.

Craig Brown, e-postada "Sevgili Colin, ne yazık ki örnek bir patates değil ve aslında bir tür su kabağı yumrusu. Bu nedenle maalesef başvuruyu diskalifiye etmek zorundayız." ifadesinin yer aldığını aktardı.

Doug adını verdikleri yumruyu hala buzlukta sakladıklarını belirten Craig-Brown, "Her sosis çıkardığımda ona 'günaydın' diyorum. Harika bir karakter. Torunlarım ne zaman gelse, 'Doug'u görebilir miyiz?' diyorlar." diye konuştu.

Craig-Brown, "Doug, dünyanın en büyük patates olmayanı." dedi.

Dünyanın en büyük patatesi rekoru, 2011'den bu yana İngiltere'nin Shepton Mallett kasabasından 4,98 kilogramlık bir patatese ait bulunuyor.