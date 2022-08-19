Yeni Zelanda'da sel nedeniyle 400 ev tahliye edildi - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da sel nedeniyle 400 ev tahliye edildi

19.08.2022 15:42
Yeni Zelanda'da sel nedeniyle 400 ev tahliye edildi

Yeni Zelanda'da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 400 ev tahliye edildi.

Yeni Zelanda'da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 400 ev tahliye edildi.

Yeni Zelanda'nın Batı Kıyısı ve Nelson- Tasman bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 400 ev tahliye edildi. Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, şiddetli yağışların devam ederek bölgeyi daha fazla etkileyebileceğini bildirerek, Nelson'da şehrin içinden geçen Maitai Nehri'nin setlerini yıkması üzerine 400'den fazla evin tahliye edildiğini belirtti. Nelson'a giden karayolu sel nedeniyle trafiğe kapatılırken, Nelson Belediye Başkanı Rachel Reese, zarar gören alt yapı hizmetlerinin onarımının yıllar alacağını söyledi.

Ülkede Nelson, Tasman ve West Coast'un ardından Malborough bölgesinde de acil durum ilan edildi.

Yeni Zelanda'da geçtiğimiz yıl haziran ayında da meydana gelen sel nedeniyle binde fazla ev elektriksiz kalmış, 240'tan fazla hane tahliye edilmiş ve eğitime ara verilmişti. - AUCKLAND

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Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, Nelson, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni Zelanda'da sel nedeniyle 400 ev tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da sel nedeniyle 400 ev tahliye edildi - Son Dakika
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