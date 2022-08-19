Yeni Zelanda'nın Batı Kıyısı ve Nelson- Tasman bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 400 ev tahliye edildi. Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, şiddetli yağışların devam ederek bölgeyi daha fazla etkileyebileceğini bildirerek, Nelson'da şehrin içinden geçen Maitai Nehri'nin setlerini yıkması üzerine 400'den fazla evin tahliye edildiğini belirtti. Nelson'a giden karayolu sel nedeniyle trafiğe kapatılırken, Nelson Belediye Başkanı Rachel Reese, zarar gören alt yapı hizmetlerinin onarımının yıllar alacağını söyledi.

Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, Nelson, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yeni Zelanda'da sel nedeniyle 400 ev tahliye edildi - Son Dakika

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