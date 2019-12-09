Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da faaliyete geçen yanardağın patlama anları görüntülendi
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Yeni Zelanda'da faaliyete geçen yanardağın patlama anları görüntülendi

6 saat önce

Yeni Zelanda'nın doğu kıyısında faaliyete geçen ve en az 5 kişinin ölmesine 20'den fazla kişinin ise yaralanmasına neden olan Whakaari Yanardağı'nı Brezilyalı iki turist patladığı sırada kaydetmeyi başardıView on euronews.

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Yeni Zelanda'nın doğu kıyısında faaliyete geçen ve en az 5 kişinin ölmesine 20'den fazla kişinin ise yaralanmasına neden olan Whakaari Yanardağı'nı Brezilyalı iki turist patladığı sırada kaydetmeyi başardıView on euronews

Yeni Zelanda'da faaliyete geçen yanardağın patlama anları görüntülendi

Yeni Zelanda, turist, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:06 
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Yeni Zelanda'da yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
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