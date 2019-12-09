Son Dakika › Dünya › Yeni Zelanda'da faaliyete geçen yanardağın patlama anları görüntülendi - Son Dakika Dünya
Yeni Zelanda'da faaliyete geçen yanardağın patlama anları görüntülendi
6 saat önce
Yeni Zelanda'nın doğu kıyısında faaliyete geçen ve en az 5 kişinin ölmesine 20'den fazla kişinin ise yaralanmasına neden olan Whakaari Yanardağı'nı Brezilyalı iki turist patladığı sırada kaydetmeyi başardıView on euronews.
Yeni Zelanda'nın doğu kıyısında faaliyete geçen ve en az 5 kişinin ölmesine 20'den fazla kişinin ise yaralanmasına neden olan Whakaari Yanardağı'nı Brezilyalı iki turist patladığı sırada kaydetmeyi başardıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:06
Yeni Zelanda'da yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi ABD'li yöneticilerin Afganistan savaşı ile gerçekleri nasıl çarpıttıkları ortaya çıktı İngiltere'de hasta çocuğun 4 saat hastanede yerde yatması, Başbakan'a özür diletti Trump'ın tehdidine Kuzey Kore'den yanıt: Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok