Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da Gördüklerimiz Siyasetteki Zehirli Dilin Sonucu"

Yeni Zelanda'da Gördüklerimiz Siyasetteki Zehirli Dilin Sonucu"

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin ölümüne neden olan iki camiye yönelik terör saldırısının "siyasetteki zehirli dilden" kaynaklandığını söyledi.

Yeni Zelanda'da Gördüklerimiz Siyasetteki Zehirli Dilin Sonucu
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin ölümüne neden olan iki camiye yönelik terör saldırısının "siyasetteki zehirli dilden" kaynaklandığını söyledi.

Grandi, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, bugün dünya genelinde benzeri görülmemiş mülteci ve göç sorununa dikkati çekerek, yerlerinden edilmiş yaklaşık 70 milyon mülteci ve göçmenin çoğunun "insan kaynaklı çatışmaların" kurbanı olduğunu ifade etti.

Mültecilerin çoğu zaman da siyasette hedef alındığına değinen Grandi, "Siyaset dilinde, medyada, sosyal medyada, hatta günlük konuşmalarda bile böylesine zehirli bir söylem görmemiştim. Yeni Zelanda'da Christchurch'te gördüklerimiz siyasetteki zehirli dilin sonucudur." dedi.

Dünyadaki mültecilerin yüzde 85'inin yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde bulunduğunu söyleyen Grandi, bu ülkelere desteğin artırılması çağrısı da yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:13 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Yeni Zelanda, Güncel
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