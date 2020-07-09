Yeni Zelanda'da görev sırasında öldürülen polis haka dansıyla uğurlandı - Son Dakika

Yeni Zelanda'da görev sırasında öldürülen polis haka dansıyla uğurlandı

Yeni Zelanda'da görev sırasında öldürülen polis haka dansıyla uğurlandıYeni Zelanda, (DHA) ? Yeni Zelanda'da polisler görev sırasında ölen meslektaşları Constable Matthew Hunt (28) anısına haka dansı yaptı.

Yeni Zelanda'da görev sırasında öldürülen polis haka dansıyla uğurlandı

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Yeni Zelanda, (DHA) ? Yeni Zelanda'da polisler görev sırasında ölen meslektaşları Constable Matthew Hunt (28) anısına haka dansı yaptı.

Yeni Zelanda'nın en büyük spor stadyumunda polisler görev sırasında öldürülen meslektaşları Constable Matthew Hunt (28) anısına Haka dansı gerçekleştirdi. Onlarca polisin yer aldığı anma töreninin ardından ilk kez konuşan Hunt'un annesi Diane Hunt yaptığı açıklamada, Hiçbir anne bugün kendimi bulduğum pozisyonda olmak istemez. Her gün, her şekilde, beni annen olarak çok gururlandırdın dedi. Polislerin haka dansı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

RUTİN KONTROL SIRASINDA VURULMUŞTU

Hunt'un polis bayrağına kaplanmış ve beyaz zambaklarla süslenmiş tabutu yakın arkadaşları tarafından taşındı. Hunt, 19 Haziran'da, Massey'de rutin bir araba çevirmesi yaptığı sırada vurulmuştu. Silahsız olan Hunt'un karnından vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Yeni Zelanda, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da görev sırasında öldürülen polis haka dansıyla uğurlandı - Son Dakika
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