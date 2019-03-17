Yeni Zelanda'da Havaalanında Şüpheli Paket Alarmı
19 dakika önce
Yeni Zelanda'nın güneyindeki Dunedin Havaalanı, "şüpheli paket" nedeniyle kapatıldı.
Yeni Zelanda
'nın güneyindeki Dunedin
Havaalanı, "şüpheli paket" nedeniyle kapatıldı.
Yeni Zelanda'da yayın yapan Otago Daily Times
gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Dunedin şehrinde ek binasında şüpheli paket bulunan havaalanı hizmete kapatıldı, uçuşlar iptal edildi.
Yerel bir yetkili gazeteye yaptığı açıklamada, polisin tedbir olarak binayı kordona aldığını ve bomba imha ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 50 kişi yaşamını yitirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:20 Kaynak: AA
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