Yeni Zelanda'da Havalimanı Şüpheli Paket Nedeni ile Uçuşa Kapatıldı
1 saat önce
Yeni Zelanda'ya bağlı Güney Adası'nın ikinci büyük şehri Dunedin'de bulunan Dunedin Havaalanı şüpheli paket nedeni ile uçuşa kapatıldı.
Yeni Zelanda'ya bağlı Güney Adası'nın ikinci büyük şehri Dunedin'de bulunan Dunedin Havaalanı şüpheli paket nedeni ile uçuşa kapatıldı. Havaalanına bomba uzmanı ekipler çağırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:25 Kaynak: DHA
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