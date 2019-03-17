Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da Havalimanı Şüpheli Paket Nedeni ile Uçuşa Kapatıldı

Yeni Zelanda'da Havalimanı Şüpheli Paket Nedeni ile Uçuşa Kapatıldı

1 saat önce

Yeni Zelanda'ya bağlı Güney Adası'nın ikinci büyük şehri Dunedin'de bulunan Dunedin Havaalanı şüpheli paket nedeni ile uçuşa kapatıldı.

Yeni Zelanda'da Havalimanı Şüpheli Paket Nedeni ile Uçuşa Kapatıldı, System.String[]
Yeni Zelanda'ya bağlı Güney Adası'nın ikinci büyük şehri Dunedin'de bulunan Dunedin Havaalanı şüpheli paket nedeni ile uçuşa kapatıldı. Havaalanına bomba uzmanı ekipler çağırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:25 Kaynak: DHA

Dunedin, Güney, Yeni Zelanda, Dünya
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