Yeni Zelanda'da havalimanında yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Yeni Zelanda'da polis yetkilileri, havalimanında yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirdiklerini ve konuyla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldıklarını belirtti.

Yetkililer, ülkenin en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri kapsamında Auckland Havalimanı'nda 613 kilogram metamfetamin sevkiyatını durdurduklarını bildirdi.

Operasyon kapsamında, Auckland'dan 27 ila 36 yaşlarında 6 kişi uyuşturucu ithal etmek, tedarik etmek ve kara para aklamak suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Uyuşturucunun 245 milyon Yeni Zelanda doları (166 milyon dolar) değerinde olduğunu kaydeden yetkililer, yakalanan kişilerin bazılarının Avustralya merkezli bir çeteye üye olduğunu aktardı.

Polis yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve gözaltına alınanların sayısının artabileceğini ifade etti.