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Yeni Zelanda'da hayalet köpek balığı yavrusu bulundu - Son Dakika

Yeni Zelanda'da hayalet köpek balığı yavrusu bulundu

16.02.2022 10:31
Yeni Zelanda'da hayalet köpek balığı yavrusu bulundu

Yeni Zelandalı bilim insanlarının, okyanusun derinliklerinde yaşayan ve türüne ender rastlanan hayalet köpek balığının yavrusunu buldukları bildirildi.

Yeni Zelandalı bilim insanlarının, okyanusun derinliklerinde yaşayan ve türüne ender rastlanan hayalet köpek balığının yavrusunu buldukları bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsünden bilim insanları, Yeni Zelanda'nın Güney Adası açıklarında yaklaşık 1,2 kilometre derinlikte hayalet köpek balığı yavrularına rastladı.

"Kimera" olarak bilinen hayalet köpekbalıklarına dünya üzerinde az rastlanırken, bu canlıların yavrularını görüntülemek çok daha zor oluyor.

Araştırmacılar, genç köpekbalıklarının yetişkin olanlara kıyasla daha farklı davranışlar sergileyebileceklerini bu nedenle toplanan yavruların söz konusu türün gelişimine ilişkin mevcut bilimsel anlayışa katkı sağlayabileceğini belirtti.

Bilim insanları, genç köpekbalıklarının habitatları, beslenme şekilleri ve görünüşleri itibariyle yetişkin türlerinden farklı olabileceğini dile getirdi.

Araştırma ekibinde yer alan Dr. Brit Fanucci, kimera yavrularının, sualtı deniz canlılarına yönelik başka bir araştırma yürütülürken tesadüfen bulunduğunu söyledi.

Fanucci, derin su canlılarının görüntülenmesinin oldukça zor, kimeraların da gizemli deniz canlılarından olduğunu ifade etti.

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Yeni Zelanda, Araştırma, Köpek, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da hayalet köpek balığı yavrusu bulundu - Son Dakika


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