Yeni Zelanda'da helikopter düştü: 2 ölü, 3 yaralı

Yeni Zelanda'da helikopter, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı düştü. Kazada, 2 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında çocuklarında bulunduğu 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Kaza, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda meydana geldi. Bir helikopterin henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı sahile düştüğü duyuruldu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralıların arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi. Sivil Havacılık Kurumu'nun, kazaya ilişkin inceleme başlattığı aktarıldı.