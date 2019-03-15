Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camide Katliam: Ölü Sayısı 49'a Çıktı -4 (Saldırı Sonrası Al Nur Cami İçinden...

Yeni Zelanda'da İki Camide Katliam: Ölü Sayısı 49'a Çıktı -4 (Saldırı Sonrası Al Nur Cami İçinden...

2 saat önce

– Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını 49'a çıktı.

Yeni Zelanda'da İki Camide Katliam: Ölü Sayısı 49'a Çıktı -4 (Saldırı Sonrası Al Nur Cami İçinden..., System.String[]
–  Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını 49'a çıktı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 48 kişi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:28 Kaynak: DHA

Yeni Zelanda, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere,Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası Önlemlerini Artırdı: Polis, Camilerin Çevresinde Devriye Geziyor Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı

Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı Yıldız Ragbi Oyuncusu Cami Saldırısına Gözyaşları İçinde Tepki Gösterdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 13:30:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camide Katliam: Ölü Sayısı 49'a Çıktı -4 (Saldırı Sonrası Al Nur Cami İçinden...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]