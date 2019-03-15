Yeni Zelanda'da İki Camide Katliam: Ölü Sayısı 49'a Çıktı -4 (Saldırı Sonrası Al Nur Cami İçinden...
2 saat önce
– Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını 49'a çıktı.
– Yeni Zelanda
'da 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını 49'a çıktı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 48 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:28 Kaynak: DHA
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