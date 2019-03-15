Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camideki Katliam

Yeni Zelanda'da İki Camideki Katliam

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Terörü ve insanlığa karşı bir tehdide dönüşen İslam düşmanlığını dünyanın her yerine yayma çabasının son örneği olan Yeni Zelanda'daki Nur Camisi'ne yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum.

Yeni Zelanda'da İki Camideki Katliam, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Terörü ve insanlığa karşı bir tehdide dönüşen İslam düşmanlığını dünyanın her yerine yayma çabasının son örneği olan Yeni Zelanda'daki Nur Camisi'ne yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle lanetlediğini belirtti.

İngilizce ve Türkçe yaptığı açıklamasında Şentop, şunları kaydetti:

"Terörü ve insanlığa karşı bir tehdide dönüşen İslam düşmanlığını dünyanın her yerine yayma çabasının son örneği olan Yeni Zelanda'daki Nur Camisi'ne yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyor, İslam alemine ve Yeni Zelanda halkına başsağlığı diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:49 Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Yeni Zelanda, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'yı Kana Bulayan Saldırganın Kullandığı Silahlarda Dikkat Çeken Osmanlı Detayı Yeni Zelanda'daki Saldırıyla İlgili Erdoğan'dan İlk Açıklama: İslam Karşıtlığının Yeni Bir Örneği

Yeni Zelanda Saldırganı, Oslo Katliamının Faili Breivik'le İletişime Geçmiş Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 11:53:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camideki Katliam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]