Yeni Zelanda'da İki Camideki Katliam
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Terörü ve insanlığa karşı bir tehdide dönüşen İslam düşmanlığını dünyanın her yerine yayma çabasının son örneği olan Yeni Zelanda'daki Nur Camisi'ne yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, "Terörü ve insanlığa karşı bir tehdide dönüşen İslam düşmanlığını dünyanın her yerine yayma çabasının son örneği olan Yeni Zelanda
'daki Nur Camisi'ne yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum." ifadesini kullandı.
Şentop, Twitter
'dan yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle lanetlediğini belirtti.
İngilizce ve Türkçe yaptığı açıklamasında Şentop, şunları kaydetti:
"Terörü ve insanlığa karşı bir tehdide dönüşen İslam düşmanlığını dünyanın her yerine yayma çabasının son örneği olan Yeni Zelanda'daki Nur Camisi'ne yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyor, İslam alemine ve Yeni Zelanda halkına başsağlığı diliyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:49 Kaynak: AA
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