Yeni Zelanda'da İki Camideki Katliam
2 saat önce
Trabzonspor Kulübü, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Trabzonspor Kulübü, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Bordo-mavili kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yeni Zelanda'da katliama ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Saldırının kınandığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki farklı camiye düzenlenen alçak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz sizinle." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:22 Kaynak: AA
İngiltere,Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası Önlemlerini Artırdı: Polis, Camilerin Çevresinde Devriye Geziyor
Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı
Yıldız Ragbi Oyuncusu Cami Saldırısına Gözyaşları İçinde Tepki Gösterdi!
Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı