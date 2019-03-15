Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camideki Katliam

Yeni Zelanda'da İki Camideki Katliam

2 saat önce

Trabzonspor Kulübü, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Yeni Zelanda'da İki Camideki Katliam, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bordo-mavili kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yeni Zelanda'da katliama ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Saldırının kınandığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki farklı camiye düzenlenen alçak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz sizinle." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:22 Kaynak: AA

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