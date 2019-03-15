Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camideki Katliam

Yeni Zelanda'da İki Camideki Katliam

34 dakika önce

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Yeni Zelanda'da İki Camideki Katliam, System.String[]
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki cuma namazı sırasında yapılan katliamı kınadığını belirtti.

İslam karşıtlığına karşı dünyanın başını kumdan çıkarması gerektiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında hunharca yapılan silahlı saldırıda şehit olan tüm Müslüman din kardeşlerimize Allah'tan rahmet, İslam alemine başsağlığı diliyorum. Dünyada İslam karşıtlığını körükleyerek, İslam dinine karşı düşmanlar yetiştirmeye çalışan kişi, kurum ve siyasetçilerin nasıl katiller ortaya çıkarttığını bu katliamda tekraren gördük. Artık dünyanın başını kumdan çıkartarak, bu tür insanlık dışı katliamlara ortam hazırlayacak yaklaşımlara karşı gerekli önlemleri almasını diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:24 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda Saldırganı, Oslo Katliamının Faili Breivik'le İletişime Geçmiş Yeni Zelanda Katliamcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tehdit Etmiş

İngiltere,Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası Önlemlerini Artırdı: Polis, Camilerin Çevresinde Devriye Geziyor Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 12:58:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camideki Katliam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]